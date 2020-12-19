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Казахстан почав вакцинацію 3 тис. добровольців вітчизняним препаратом QazCovid-in

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Казахстан почав вакцинацію 3 тис. добровольців вітчизняним препаратом QazCovid-in
У Казахстані почалася вакцинація проти коронавірусу 3 тис. добровольців вітчизняним препаратом QazCovid-in.

Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністра, передає Цензор.НЕТ.

"Донині НДІ (Науково-дослідний інститут проблем біологічної безпеки в селищі Гвардійський Кордайского району Жамбилської області. - Ред.) проведено I і II фази клінічних випробувань вітчизняної вакцини QazCovid-in... Міністерство охорони здоров'я схвалило початок завершальної, III фази клінічних досліджень на трьох тисячах добровольців. Сьогодні перші добровольці були щеплені вітчизняною вакциною в НДІ, клініках міст Алмати і Тараз", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті прем'єра.

"До кінця грудня цього року буде завершено вакцинацію трьох тисяч добровольців. Для проведення III фази буде випущено необхідну партію вакцини - 10 тис. доз", - наголошується в повідомленні.

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Топ коментарі

  • SEVKEN SEVKEN
    Зря Вы так. В Казахстане были одни из самых лучших лаборатоии по биологическому оружию . И специалисты остались с тех времен, а после обретения независимости эти лаборатоии продолжали работать, в Алматы была построена новая лаборатоия с помощью американцев.Вот что ишут - "«Казахстанская лаборатория американской программы также способствовала энергичному и своевременному реагированию на кризис. В Казахстане первый пациент с COVID -19 был выявлен в середине марта, но еще в январе лаборатория активировала группу экстренного реагирования и поручила своим ученым следить за распространением болезни в Центральной Азии. К концу марта в Казахстане были разработаны тесты на коронавирус, способные дать результат в течение пяти часов»".Были и есть всемирно известные врачи по микробиологии в Казахстане и они как раз занимаются подобными исследованиями.
  • Ned Stark
    А що скаже про це найвідоміший казах?
    Казахстан почав вакцинацію 3 тис. добровольців вітчизняним препаратом QazCovid-in - Цензор.НЕТ 6319
  • Павло Макаренко
    Тут би над собою українцям посміятись.Казахи розробили ,випробували,й скоро поставлять на поток ДВІ власноруч створених вакцини:Naruvax C-19, (Naruvax C-19/nano) і QazCovid-in.
    В червні почалося будівництво біофармацевтичного заводу для випуску вакцин...
    В нас зелені покидьки зачмирили навіть виробництво вітчизняних тестів ІМБГ...
    Смєшно:
    Наші тести.З квітня чекають. https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajina-koronavirus-testy/30627617.html Учені в Україні розробили тести на COVID-19. Про це просили МОЗ і РНБО, але тепер держава їх не закуповує

    А тепер і вакцина. Чекають з серпня. https://ua.interfax.com.ua/news/general/684726.html НАНУ очікує рішення Нацфонду фундаментальних досліджень стосовно грантів для розробки двох вітчизняних вакцин від Sars-Cov-2
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