За добу через COVID-19 у Києві померло 20 осіб, виявлено 1364 нові випадки, серед захворілих 52 медики, - Кличко

За минулу добу, 18 грудня, COVID-19 виявлено у 1364 жителів Києва, 20 осіб померло.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Кличка, серед захворілих 726 жінок віком від 19 до 89 років, 538 чоловіків віком від 18 до 88 років, 42 дівчинки від 1 до 17 років і 58 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. Захворіли 52 медики. У медустанови госпіталізували 82 пацієнтів, інші - на самоізоляції під контролем лікарів.

Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 наразі в столиці вже 99 694.

"Одужали за добу 734 людини. Загалом коронавірус подолали 31 949 жителів Києва", - додав Кличко.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 342, у Деснянському - 266, і в Дніпровському районі - 196 випадків.