Італія повторно запроваджує жорсткий локдаун через COVID-19

Уряд Італії вдруге цього року вирішив запровадити жорсткий локдаун у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, він діятиме з 21 грудня до 6 січня включно.

Зокрема, всі магазини, які не торгують товарами для задоволення щоденних потреб, а також ресторани і бари мають бути зачинені. Переміщення людей з одного регіону в інший також забороняється. Винятків не передбачено навіть для тих, хто має два місця проживання. Залишати свої будинки дозволяється лише в обмежених випадках. Люди з кожного домогосподарства можуть виходити на вулицю лише раз на день. Винятки з усіх встановлених обмежень можуть обґрунтовуватися лише роботою або станом здоров'я.

Урядом передбачено деяке послаблення обмежень із 28 до 30 грудня, а також 4 січня. У ці дні будуть відчинені магазини, а також дозволено переміщення людей без зазначення причин.

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Нагадаємо, Італія, де проживають близько 60 мільйонів людей, була однією з перших країн Європи, яка серйозно постраждала від коронавірусу ще навесні, на початку пандемії. Нині Італія належить до десятки країн світу з найвищою кількістю інфікованих коронавірусом. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), загалом в Італії наразі зареєстрували 1,9 млн хворих, 67,9 тис. людей померли.