США - найбільший донор України за обсягами фінансової допомоги для боротьби з коронавірусом, - МЗС

Упродовж поточного року 28 держав, а також держави-анклави Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден тією чи іншою мірою надавали Україні допомогу у протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"МЗС із залученням закордонних дипломатичних установ України веде пошук іноземних партнерів для отримання гуманітарної та консультативної допомоги, а також організації закупівель засобів первинного захисту, медичного обладнання та медикаментів", - зазначили у відомстві.

За даними міністерства, найбільшим донором України за обсягами грошової допомоги є Сполучені Штати. Спочатку вони виділили 17,3 млн доларів екстреної медичної допомоги Україні. У жовтні цю суму збільшили до 19 млн.

13,8 млн із цих коштів за програмою "Міжнародна екстрена допомога" Агентства з міжнародного розвитку USAID призначено для поліпшення можливостей місцевих медичних установ. Ще 5,2 млн - це гуманітарна допомога Державного департаменту "для підтримки найвразливіших верств населення під час пандемії".

Деякі проєкти з надання допомоги досі в процесі розробки, зазначили в МЗС. Наприклад, естонський концерн BLRT Grоup приєднався до створення Центру медичної допомоги в Дніпрі і закупівель апаратів штучної вентиляції легенів для нього.

Читайте також: Зеленський підписав закон про соцзахист деяких категорій населення в період карантину