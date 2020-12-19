Поліція відкриє кримінальне провадження проти посадовців МГЗ, - активісти "Стоп Шлам"

Ленінський районний суд Миколаєва зобов'язав Корабельний районний відділ поліції ГУНП у Миколаївській області внести відомості про вчинення протиправних дій із боку Миколаївського глиноземного заводу за заявою приватного виконавця Дмитра Куліченка.

Про це 18 грудня повідомляє ГО "Стоп Шлам" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

7 грудня приватним виконавцем Дмитром Куліченком було подано заяву до Вітовського ВП Корабельного відділу поліції ГУНП у Миколаївській області про вчинення представниками МГЗ злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 (опір приватному виконавцю) і ст. 382 (невиконання судового рішення) КК України.

Однак, як повідомили в ГО, представник поліції відмовився вносити скаргу до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Ленінський районний суд прийняв рішення задовольнити заяву Дмитра Куліченка та зобов'язати поліцію внести до ЄРДР відомості за заявою про вчинення протиправних дій із боку МГЗ.

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Раніше постановою Заводського районного суду Миколаєва від 23 листопада було накладено арешт на все рухоме і нерухоме майно, а також майнові права Миколаївського глиноземного заводу на понад 9,2 млрд гривень за завдану шкоду екології Миколаївської області. Однак керівництво МГЗ перешкоджає виконанню рішення суду, яке набрало чинності.

Миколаївський глиноземний завод є найбільшим забруднювачем атмосферного повітря в регіоні за кількістю викидів, свідчать дані Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації.