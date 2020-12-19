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МОЗ планує проводити понад 1 млн тестувань на COVID-19 за місяць методом виявлення антигена, - Степанов

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МОЗ планує проводити понад 1 млн тестувань на COVID-19 за місяць методом виявлення антигена, - Степанов
Україна отримала понад 260 тисяч швидких тестів на визначення антигена SARS-CoV-2.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Уже отримано понад 260 тис. швидких тестів, які запроваджені в Україні і були відправлені у регіони країни. 23 грудня, згідно з повідомленням ДП "Медичні закупівлі України", в Україну ще буде доставлено 1,5 млн. тестів. Мета МОЗ: проведення тестувань таким методом не менше ніж 1 млн тестувань на місяць", - додав Степанов.

Раніше з посиланням на заяву Степанова Цензор.НЕТ писав про те, що МОЗ України оновило алгоритм тестування на COVID-19. Тепер робитимуть тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.

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Топ коментарі

  • Нина Лабунская
    Они продолжают жить "намерениями"... а в реале получается кругом одна жопа...
  • Танюша Яковлева
    Немає жодної підстави масово вакцинуватися від інфекції, летальність якої для людей молодших 70 років - 0,05% (а насправді набагато менша, якщо, наприклад, врахувати скількох вбило експериментальне лікування). Тим більше кожні 3 місяці. Тим більше вакциною, яка виготовлена і "перевірена" фактично за 1 рік замість звичайних 5-7 років. Тим більше тоді, коли ніхто не буде відповідати за негайні та довгострокові (зовсім невивчені, і тому непередбачувані) її наслідки.
  • Антип61
    То все Ваші фантазії. Якраз в результаті вакцинації вона і знизилась.
    МОЗ планує проводити понад 1 млн тестувань на COVID-19 за місяць методом виявлення антигена, - Степанов - Цензор.НЕТ 4505
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