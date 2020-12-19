МОЗ планує проводити понад 1 млн тестувань на COVID-19 за місяць методом виявлення антигена, - Степанов

Україна отримала понад 260 тисяч швидких тестів на визначення антигена SARS-CoV-2.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Уже отримано понад 260 тис. швидких тестів, які запроваджені в Україні і були відправлені у регіони країни. 23 грудня, згідно з повідомленням ДП "Медичні закупівлі України", в Україну ще буде доставлено 1,5 млн. тестів. Мета МОЗ: проведення тестувань таким методом не менше ніж 1 млн тестувань на місяць", - додав Степанов.

Раніше з посиланням на заяву Степанова Цензор.НЕТ писав про те, що МОЗ України оновило алгоритм тестування на COVID-19. Тепер робитимуть тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.

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