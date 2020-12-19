Разумков: Законопроєкти про регламент і рішення КС розглянемо в новому році

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається, що в 2021 році робоча група з врегулювання конституційної кризи напрацює два законопроєкти, що регулюють діяльність Конституційного Суду.

Про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

За словами Разумкова, робоча група має розробити законопроєкт, який регламентуватиме роботу КСУ.

"Потрібно буде мати закон про регламент роботи Конституційного Суду. Верховна Рада також працює за регламентом. Це закон, його не варто порушувати. Це нормально і правильно", - сказав Дмитро Разумков.

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Він також наголосив на необхідності змінити механізм прийняття рішень Конституційним Судом.

"Далі паралельно є законопроєкт у Комітеті правової політики, на мій погляд, абсолютно правильний. Я сподіваюся, його підтримають колеги. Це законопроєкт авторства Совгирі Ольги Володимирівни, багато народних депутатів під ним підписалися. Він робить так, що рішення КСУ можуть ухвалюватися двома третинами", - зазначив Разумков.

Він пояснив, що це "баланс", оскільки Рада також приймає зміни до Конституції за наявності двох третин голосів.

"Чому двома третинами? Бо Верховна Рада, коли приймає рішення про зміни до Конституції, мусить мати 300 голосів, що є двома третинами від усього складу Верховної Ради України", - сказав спікер ВР.

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Разумков також підкреслив, що є підписантом цього законопроєкту і сподівається, що його підтримають колеги.

"Це правильна позиція. Правила мають бути одні для всіх", - заявив він.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.