У Єлисейському палаці розповіли про стан хворого на коронавірус Макрона: Симптоми не заважають виконанню функцій

Стан здоров'я президента Франції Емманюеля Макрона, який наразі хворіє на коронавірус, є стабільним.

У нього, як і раніше, спостерігаються ті ж самі симптоми хвороби: кашель, ломота в тілі і втома. Про це повідомляє Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Стан здоров'я президента республіки порівняно з п'ятницею стабільний. У нього все ще спостерігаються ті ж симптоми захворювання COVID-19: втома, кашель, ломота в тілі. Та вони жодним чином не заважають йому виконувати свої функції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, президент Франції Емманюель Макрон захворів на коронавірус.

Читайте також: Деякі європейські лідери пішли на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в Макрона