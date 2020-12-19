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У Єлисейському палаці розповіли про стан хворого на коронавірус Макрона: Симптоми не заважають виконанню функцій

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У Єлисейському палаці розповіли про стан хворого на коронавірус Макрона: Симптоми не заважають виконанню функцій
Стан здоров'я президента Франції Емманюеля Макрона, який наразі хворіє на коронавірус, є стабільним.

У нього, як і раніше, спостерігаються ті ж самі симптоми хвороби: кашель, ломота в тілі і втома. Про це повідомляє Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Стан здоров'я президента республіки порівняно з п'ятницею стабільний. У нього все ще спостерігаються ті ж симптоми захворювання COVID-19: втома, кашель, ломота в тілі. Та вони жодним чином не заважають йому виконувати свої функції", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, президент Франції Емманюель Макрон захворів на коронавірус.

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Топ коментарі

  • вау
    Напомните мне а у нас локдаун с 8 и по 24 (25 день рождения ЗЕ) ???
    В локдаун же все закрыто и сидим дома ?
    А тогда для кого это открыли ????
    ***
    Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента.

    В Елисейском дворце рассказали о состоянии болеющего коронавирусом Макрона: Симптомы не мешают выполнению функций - Цензор.НЕТ 3928
  • MyronMaG mm
    Надіюсь, що в ці функції не входить попісяти і покакати!!!
  • Володимир Романчук 2cb97d75
    Якщо кашель,ломота в тілі і втома не заваджають "виконанню функцій" то залишається тільки здогадуватись,якими ті "функціі" були...
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