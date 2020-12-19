Громадянин України намагався перевезти в РФ 6 пакетів із наркотичною речовиною, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Вчора прикордонники Харківського загону спільно з співробітниками митниці припинили спробу незаконного переміщення через кордон наркотичної речовини.

Так, в пункт пропуску "Гоптівка" прибув громадянин України, 1978 року народження. Він прямував до Росії на автомобілі "Рено" як пасажир. Під час огляду транспортного засобу відбулось спрацювання службового собаки прикордонників, який натренований на пошук наркотичних речовин. Чотирилапий прикордонник вказав на валізу нашого співвітчизника. Оглянувши її вміст, правоохоронці виявили шість брикетів з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, зовні схожою на наркотичну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням нна Держприкордонслужбу.

Крім того, чотирилапий помічник прикордонників зреагував й на кишеню чоловіка, виявилося, що в ній теж - пакунок. Але той був порожім. Можливо українець у згортку теж зберігав заборонену речовину.

Наразі виявлену "травичку", загальна вага якої склала майже 400 грамів, передано для експертизи.

Також до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 305 КК України "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів".

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