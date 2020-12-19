15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції

Із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує захисту, до української сторони звернулися 15 громадян Білорусі.

Про це заявили в Державній міграційній службі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"До територіальних органів ДМС протягом серпня-листопада 2020 року із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулось 15 громадян Республіки Білорусь. Щодо 10 осіб територіальними органами ДМС прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту", – йдеться у відповіді Державної міграційної служби на запит Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, за серпень-листопад поточного року рішення про визнання громадян Білорусі біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та про відмову у наданні захисту в Україні, ДМС не ухвалювала.

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Водночас в інтерв’ю Радіо Свобода посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив, що за весь час протестів у Білорусі, які тривають від серпня, до посольства України за допомогою звернулися 20 людей.