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Росія брала участь у масштабній кібератаці на відомства США, - Помпео

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Росія брала участь у масштабній кібератаці на відомства США, - Помпео
Росія причетна до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії. Російська сторона свою причетність заперечує.

Як повідомляє  сайт держдепартаменту США, про це Помпео заявив в інтерв'ю журналісту Марку Левіну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це було дуже важливе відкриття, і я думаю, що тепер ми можемо досить чітко сказати, що саме росіяни брали участь у цій діяльності", - сказав він, відповідаючи на питання про розкриту недавно кібератаку на американські відомства і підприємства.

У Росії заперечують свою причетність до цієї справи. "Росія не проводить наступальних операцій у віртуальному середовищі", - заявили в посольстві Росії у Вашингтоні.

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Минулого тижня хакери зламали систему Міністерства фінансів США і національного управління з телекомунікацій та інформації, отримавши доступ до внутрішнього електронного листування відомства.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Вопрос был риторический. Рыжему плевать на безопасность державы, его в настоящий момент больше всего на свете интересует безопасность собственной шкуры.
  • GHOST_3
    Судя по тому как вёл себя Рыжий всю свою каденцию, он на крючке у фсб. Учитывая его любовь к бабкам и бабам на него несложно было накопать компромат. Особенно когда он ездил в рашу.
  • Maxim Ak-Murza
    А шо по этому поводу сказал пока еще действующий Президент США?
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