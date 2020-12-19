Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС
Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Південного ворог відкривав вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, тут кілька пострілів окупанти здійснили і зі стрілецької зброї. Водночас противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі населеного пункту Шуми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
"Згодом, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь і біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети. А на Приазов’ї, неподалік Водяного, з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БпЛА, подальше застосування якого зупинили вмілі дії наших засобів РЕБ", - підкреслюють в штабі.
Вогневі провокації окупантів не становили загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає.