Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Південного ворог відкривав вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, тут кілька пострілів окупанти здійснили і зі стрілецької зброї. Водночас противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі населеного пункту Шуми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Згодом, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь і біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети. А на Приазов’ї, неподалік Водяного, з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БпЛА, подальше застосування якого зупинили вмілі дії наших засобів РЕБ", - підкреслюють в штабі.



Вогневі провокації окупантів не становили загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає.

Також дивіться: Найманці РФ відкривали вогонь зі 120-мм мінометів біля Водяного, з гранатометів - біля Авдіївки, - пресцентр ОС. ВIДЕО