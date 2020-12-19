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Журналістка Цензор.НЕТ Бурлакова просить українців допомогти хворому "кіборгу" Ігорю Гофману

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У "кіборга" з 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Ігоря Гофмана з позивним Упир діагностували рак горла.

Про це пише в фейсбуці журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова.

"У кого є нестримне бажання привітати мене з днем народження - давайте зробимо це з користю і допоможемо "кіборгу" з 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Ігорю Гофману (позивний Упир) зібрати гроші на лікування. У нього рак горла. Наступного тижня буде матеріал про це, розповіді побратимів про нього, опис ситуації. Але давайте вже почнемо", - закликала журналістка.

Вона зазначила, що Гофман тимчасово повернувся додому, "бо не витягав уже фінансово перебування в клініці".

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Щоб продовжити лікування - він продає свій будинок під Дніпром. За подробицями Бурлакова попросила звернутися на сторінку "кіборга", а також залишила номер карти "ПриватБанку": 5168742714617473.

Журналістка Цензор.НЕТ Бурлакова просить українців допомогти хворому кіборгу Ігорю Гофману 01
Журналістка Цензор.НЕТ Бурлакова просить українців допомогти хворому кіборгу Ігорю Гофману 02
Журналістка Цензор.НЕТ Бурлакова просить українців допомогти хворому кіборгу Ігорю Гофману 03

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    + Одужуй, Герою. Бог у поміч.
  • 18c49ed2
    С Николаем, герой. Здоровья тебе, Анатолиевич. Кинул малехо.
  • Інна Коваль
    +++ з Миколаєм!!!!
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