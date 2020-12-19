Журналістка Цензор.НЕТ Бурлакова просить українців допомогти хворому "кіборгу" Ігорю Гофману

У "кіборга" з 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Ігоря Гофмана з позивним Упир діагностували рак горла.

Про це пише в фейсбуці журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова.

"У кого є нестримне бажання привітати мене з днем народження - давайте зробимо це з користю і допоможемо "кіборгу" з 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Ігорю Гофману (позивний Упир) зібрати гроші на лікування. У нього рак горла. Наступного тижня буде матеріал про це, розповіді побратимів про нього, опис ситуації. Але давайте вже почнемо", - закликала журналістка.

Вона зазначила, що Гофман тимчасово повернувся додому, "бо не витягав уже фінансово перебування в клініці".

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Щоб продовжити лікування - він продає свій будинок під Дніпром. За подробицями Бурлакова попросила звернутися на сторінку "кіборга", а також залишила номер карти "ПриватБанку": 5168742714617473.







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