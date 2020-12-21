Росія на переговорах ТКГ стосовно Донбасу пов'язує всі соціальні та економічні питання з політичними, - Кравчук
Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.
"Я наведу один приклад. Є чотири підгрупи в самому Мінському процесі, у нас є соціально-економічна група. На засіданні підгрупи жодного разу не було якихось гострих суперечок, всі питання ставила Україна і пропонувала конкретні дії - на транспорті, в цілому у всіх соціальних питаннях. Ми виходили на загальну дискусію, Росія та ОРДЛО знаходили причини для того, щоб цього не робити. І все це пов'язувалося з вирішенням політичних питань, мовляв, буде скасований закон про місцеві вибори - ми будемо розглядати це питання, це прямо говорилося з екрана", - сказав він.
За словами Кравчука, Росія пов'язує усі соціальні та економічні питання з політичними.