Ворог трьома пострілами з гранатомета знищив трактор біля Авдіївки, одного з трактористів госпіталізовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, близько 19:30 20 грудня в районі населеного пункту Кам'янка (поблизу Авдіївки) з напрямку населеного пункту Василівка збройними формуваннями Російської Федерації трьома пострілами зі станкового протитанкового гранатомета було знищено трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт.

"Цивільну техніку знищено поза межами українських позицій. У результаті обстрілу один з трактористів зазнав поранення. Українські військові відразу вирушили до місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу", - наголошується в повідомленні.

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