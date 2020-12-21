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Будь-який російський президент прагнутиме залучити Україну та Польщу до сфери свого впливу, - віцепрем'єр РП Говін

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Будь-який російський президент прагнутиме залучити Україну та Польщу до сфери свого впливу, - віцепрем'єр РП Говін
Росія намагатиметься залучити до сфери свого впливу Польщу та Україну, оскільки існує можливість нападу на її території із західного напрямку.

Таку думку висловив віцепрем'єр, міністр праці і розвитку Польщі Ярослав Говін в інтерв'ю порталу Gazeta, інформує Цензор.НЕТ.

"Моє уявлення про міжнародну політику протягом першого року вивчення філософії сформував Фукідід, а потім покоління мислителів і політиків, таких як Ганс Моргентау та Генрі Кіссинджер. Вони звертали увагу на те, що ключове вміння в міжнародній політиці - це читання карти", - розповідає чиновник. Він порівняв карту Польщі з мисом, над яким нависає величезна Росія.

Говін упевнений, що між Польщею і Росією "наявний географічний фаталізм конкуренції". Він пояснює це тим, що на Росію не можна напасти ні з півдня - там Кавказ, ні зі сходу - там Сибір, ні з півночі - там океан. "Це можливо здійснити тільки із західного напрямку - через рівнини Польщі та України. Будь-який російський цар, генсек чи президент прагнутиме залучити ці дві країни до сфери свого впливу", - пояснює він.

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У зв'язку з цим головний польський державний інтерес полягає в членстві в ЄС, хоча і не на будь-яких умовах, запевняє він. "Альтернатива проста: якщо хтось бачить майбутнє Польщі поза ЄС, хоче він цього чи ні, але проєктує передачу Польщі під вплив Кремля", - резюмує Говін.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Ну и кто же с западного направления собрался нападать на Рашу, хочется спросить поляка? Нет ни желания, ни возможностей для этого и главное, зачем? Месить грязь на Смоленщине или восстанавливать деревянные туалеты на Рязанщине? Лучше пусть Москва влияет на Хабаровск и Грозный, а создавать из нас "буферы" или предполье не надо, уже научились на своих безмозглых будапештских меморандумах
  • Cheba AtWork
    Это тебе кажется, что некому на рашку с запада нападать. Но ведь каждый судит соседей по себе, и я уверен, в недрах генштаба рф давно уже лежат планы по нападению и как за месяц дойти до Парижа. Оттого и посматривают в ту сторону с опаской, а вдруг там у соседей лежит точно такой же план? Помыслить о том, что они нахрен никому не нужны - они даже не могут.
  • Яр Холодний
    От-от!... А ще враховуючи вислів "сонцеликого", що "У Рассии нет границ...". Колись читав висловлювання одного "великого росіянина" (десь в архівах є цитата, ліньки шукать) про те, що основна ідея росіян у будь-яких війнах - прирощення територій... Бо яка ж тут "пабеда", якщо ти земельки не пригріб... От і довбуться віками - ні самі не живуть, ні іншим не дають...
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