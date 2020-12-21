Лондон може опинитися на карантині на кілька місяців

Якщо новий штам коронавірусу не вдасться швидко взяти під контроль, Лондон може бути на карантині кілька місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок.

"Міністр охорони здоров’я у неділю висловив припущення, що Лондон може бути в локдауні протягом місяців, і попередив, що новий штам буде "дуже важко" взяти під контроль, поки не розпочнеться масове вакцинування", - йдеться у матеріалі Синьхуа.

За словами Генкока, оголошений у Лондоні локдаун поки планово діятиме до 30 грудня, але навряд чи буде послаблений після цієї дати.

"Для контролю за поширенням нового штаму вірусу нам треба застосовувати більше різноманітних засобів контролю, ніж ми використовували для старого", - сказав Генкок.

Він наголосив, що мутований вірус поширюється значно легше, ніж його оригінал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ закликає Європу посилити заходи боротьби з коронавірусом через його мутації

"Нам відомо, що цей новий варіант можна підхопити значно легше за наявності меншої кількості вірусу", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це, британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без нагальної потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.