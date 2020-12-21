Конфлікт із запуском феєрверків у Миколаєві закінчився стріляниною: поранено 10-річну дитину. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Так, 20 грудня у дворі будинку на вул. Громадянській подружжя місцевих мешканців вийшли на вулицю разом із друзями та малолітніми дітьми запустити феєрверк. У цей час до них підійшов обурений сусід із битою та пістолетом у руках, і відкрив стрілянину, влучивши в десятирічного хлопчика.
Дорослі відібрали зброю у зловмисника, викликали поліцію та тримали до прибуття правоохоронців.
На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські, зброю не вогнепальної дії вилучили, у подальшому її направлять на експертизу, а чоловіка доставили до Заводського відділу поліції.
Зазначається, що 45-річного нетверезого хулігана слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК.
Поранений хлопчик був доставлений до лікарні. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, кваліфікувавши дії затриманого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство із застосуванням зброї".
За вчинене зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
Тривають першочергові слідчі дії.