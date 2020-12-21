Ситуація з новим типом коронавірусу вийшла з-під контролю, - МОЗ Британії

Ситуація з новим типом коронавірусу вийшла з-під контролю влади, оскільки після мутації вірус поширюється дуже швидко.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це повідомив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок.

Як пише Sky News, він наголосив, що уряду довелося "діяти рішуче", попри наближення Різдва.

Генкок зауважив, що всі скупчення людей на вокзалах, що почалися після того, як жителі Лондона почали намагатися виїхати з міста до набуття чинності нових карантинних обмежень, є "безвідповідальною поведінкою".

У середині грудня британський уряд повідомив про поширення мутованого різновиду коронавірусу SARS-CoV-2: новий штам виявили в Лондоні і на Південному Сході Англії. Він вважається більш заразним.

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Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Незабаром стало відомо, що Італія також призупиняє прийом авіарейсів з Британії через виявлення там нового штаму COVID-19.