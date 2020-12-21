На тлі нового штаму коронавірусу дедалі більше країн почали скасовувати авіасполучення з Великою Британією. СПИСОК

У низці країн повідомили, що слідом за Нідерландами тимчасово припиняють авіасполучення з Великою Британією через загрозу поширення нового, більш заразного штаму коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Британська сторона постійно інформує Всесвітню організацію охорони здоров'я про перебіг досліджень нового типу вірусу, а ВООЗ, зі свого боку, буде інформувати громадськість про розвиток ситуації.

За межами Сполученого Королівства дев'ять випадків нового штаму вже виявлено в Данії, один у Нідерландах і ще один в Австралії, повідомили у ВООЗ. Увечері про виявлення пацієнта з таким же варіантом вірусу повідомило міністерство охорони здоров'я Італії, ця людина також прибула з Великої Британії кілька днів тому.

Поки відомо, що мутований вірус поширюється швидше за раніше відомий варіант, але вчені не вважають, що він більш смертельний або викликає більш важкі симптоми. У нещодавній заяві британський прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав із посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим ніж колишній.

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Також поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин, які до цього моменту вже використовуються в багатьох країнах світу.

Зростає список країн, переважно в Європі, які закрили чи скоро закриють сполучення з Великою Британією.

Нідерланди - на початку грудня тут також був виявлений випадок зараження новим типом вірусу, який міг бути завезений з Британії. Заборону запроваджено до 1 січня;

Італія - ​​міністр закордонних справ повідомив, що заборона буде запроваджена, але коли і на скільки, поки невідомо; про випадки нового "британського" штаму тут не повідомляється;

Бельгія - припинено з неділі все авірейси з Великої британії, як і поїзди "Євростар" з Лондона принаймні на 24 години;

Ірландія - з опівночі неділі призупинить повітряне та поромне сполучення з Великою Британією, попередньо на 48 годин. Ірландія, втім, має і сухопутний кордон зі Сполученим Королівством;

Франція - закриття кордонів з Британією терміном на 48 годин набуде чинності з опівночі за місцевим часом (23:00 за Гринвічем у неділю). Це стосується всіх пасажирських і вантажних перевезень із Сполученого Королівства повітрям, водою і залізницею;

Німеччина - припиняє приймати авіарейси з Британії з опівночі неділі;

Австрія - готується оголосити про схожі заходи;

Латвія - МЗС Латвії повідомило, що авіасполучення з Британією припиняється з опівночі 21 грудня до 1 січня;

Естонія - скасовано авіарейси з 00:00 години 21 грудня до 1 січня;

Литва

Румунія

Болгарія

Чехія

Швеція також розглядає можливість закриття в'їзду з Великої Британії, остаточне рішення про це буде ухвалено в понеділок.

Ізраїль - з неділі попередньо на найближчі 7 днів закрив сполучення з Британією, Данією та Південною Африкою - країнами, де виявлено два нові штами коронавірусу;

Туреччина призупинила авіасполучення з Великою Британією, Данією та Нідерландами. На який термін, поки не повідомляється.

Швейцарія з опівночі за місцевим часом (23:00 за Гринвічем) призупинить всі авіарейси до Великої Британії та з неї аж до особливого розпорядження.

Кувейт - закрив авіасполучення з Британією на невизначений термін.

Саудівська Аравія - закрила всі пропускні пункти через кордон, включно з аеропортами, портами і наземними переходами, на тиждень.

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У понеділок вранці країни ЄС обговорять спільні кроки у зв'язку з появою нового варіанта коронавірусу в Сполученому Королівстві.

У Росії таке рішення поки не ухвалено.

"Ситуація перебуває на контролі оперативного штабу з недопущення завезення і розповсюдження нової коронавірусної інфекції. Про всі ухвалені рішення буде повідомлено додатково", - сказали ТАСС в оперштабі з боротьби з коронавірусною інфекцією.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок проведе засідання урядового кризового комітету Cobra. Особливо буде обговорюватися безперервність потоку вантажів до Великої Британії і з неї, повідомив прессекретар уряду.