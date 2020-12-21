На тлі нового штаму коронавірусу дедалі більше країн почали скасовувати авіасполучення з Великою Британією. СПИСОК
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.
Британська сторона постійно інформує Всесвітню організацію охорони здоров'я про перебіг досліджень нового типу вірусу, а ВООЗ, зі свого боку, буде інформувати громадськість про розвиток ситуації.
За межами Сполученого Королівства дев'ять випадків нового штаму вже виявлено в Данії, один у Нідерландах і ще один в Австралії, повідомили у ВООЗ. Увечері про виявлення пацієнта з таким же варіантом вірусу повідомило міністерство охорони здоров'я Італії, ця людина також прибула з Великої Британії кілька днів тому.
Поки відомо, що мутований вірус поширюється швидше за раніше відомий варіант, але вчені не вважають, що він більш смертельний або викликає більш важкі симптоми. У нещодавній заяві британський прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав із посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим ніж колишній.
Також поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин, які до цього моменту вже використовуються в багатьох країнах світу.
Зростає список країн, переважно в Європі, які закрили чи скоро закриють сполучення з Великою Британією.
- Нідерланди - на початку грудня тут також був виявлений випадок зараження новим типом вірусу, який міг бути завезений з Британії. Заборону запроваджено до 1 січня;
- Італія - міністр закордонних справ повідомив, що заборона буде запроваджена, але коли і на скільки, поки невідомо; про випадки нового "британського" штаму тут не повідомляється;
- Бельгія - припинено з неділі все авірейси з Великої британії, як і поїзди "Євростар" з Лондона принаймні на 24 години;
- Ірландія - з опівночі неділі призупинить повітряне та поромне сполучення з Великою Британією, попередньо на 48 годин. Ірландія, втім, має і сухопутний кордон зі Сполученим Королівством;
- Франція - закриття кордонів з Британією терміном на 48 годин набуде чинності з опівночі за місцевим часом (23:00 за Гринвічем у неділю). Це стосується всіх пасажирських і вантажних перевезень із Сполученого Королівства повітрям, водою і залізницею;
- Німеччина - припиняє приймати авіарейси з Британії з опівночі неділі;
- Австрія - готується оголосити про схожі заходи;
- Латвія - МЗС Латвії повідомило, що авіасполучення з Британією припиняється з опівночі 21 грудня до 1 січня;
- Естонія - скасовано авіарейси з 00:00 години 21 грудня до 1 січня;
- Литва
- Румунія
- Болгарія
- Чехія
- Швеція також розглядає можливість закриття в'їзду з Великої Британії, остаточне рішення про це буде ухвалено в понеділок.
- Ізраїль - з неділі попередньо на найближчі 7 днів закрив сполучення з Британією, Данією та Південною Африкою - країнами, де виявлено два нові штами коронавірусу;
- Туреччина призупинила авіасполучення з Великою Британією, Данією та Нідерландами. На який термін, поки не повідомляється.
- Швейцарія з опівночі за місцевим часом (23:00 за Гринвічем) призупинить всі авіарейси до Великої Британії та з неї аж до особливого розпорядження.
- Кувейт - закрив авіасполучення з Британією на невизначений термін.
- Саудівська Аравія - закрила всі пропускні пункти через кордон, включно з аеропортами, портами і наземними переходами, на тиждень.
У понеділок вранці країни ЄС обговорять спільні кроки у зв'язку з появою нового варіанта коронавірусу в Сполученому Королівстві.
У Росії таке рішення поки не ухвалено.
"Ситуація перебуває на контролі оперативного штабу з недопущення завезення і розповсюдження нової коронавірусної інфекції. Про всі ухвалені рішення буде повідомлено додатково", - сказали ТАСС в оперштабі з боротьби з коронавірусною інфекцією.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок проведе засідання урядового кризового комітету Cobra. Особливо буде обговорюватися безперервність потоку вантажів до Великої Британії і з неї, повідомив прессекретар уряду.