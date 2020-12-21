В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"6545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 766 осіб;
летальних випадків – 80;
одужало – 5 106 осіб;
здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 970 993 особи;
одужало – 586 268 осіб;
летальних випадків – 16 665;
проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях", - розповів Степанов.