В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106

В Україні станом на ранок понеділка, 21 грудня, зафіксовано 6545 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 5106 осіб, померли 80 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"6545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 766 осіб;

летальних випадків – 80;

одужало – 5 106 осіб;

здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 970 993 особи;

одужало – 586 268 осіб;

летальних випадків – 16 665;

проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях", - розповів Степанов.



