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В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106

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В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106
В Україні станом на ранок понеділка, 21 грудня, зафіксовано 6545 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 5106 осіб, померли 80 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"6545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 02госпіталізовано – 1 766 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 02летальних випадків – 80;

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 02одужало – 5 106 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 02здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 07захворіло – 970 993 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 07одужало – 586 268 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 07летальних випадків – 16 665;

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 07проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 80 осіб, виявлено 6545 нових випадків, одужали - 5106 12

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Vasilij VG
    Всего 26 тыс тестирований за сутки для 40 млн страны - это даже не капля. Клоуны..
  • Yuriy Smith
    правильно, овец(не всех) волки тоже не хотят убивать, нужно просто научиться жить вместе. или вот как орки - они же не всех убьют, кого то и доить надо, нет?
  • Player New
    Коли робили по 80к тестів за добу виявляли по 16к хворих, при 26к тестів 6.5к хворих. Якщо взагалі перестати робити тести то методом зебілів переможимо корону.
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