Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 699 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 77 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 546 756 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 7941 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 77 172 373 випадки інфікування, з них 546 756 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 699 644 особи, з них 7941 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 54 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.







Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - восьму. Перед нашою державою опинилися Велика Британія, Росія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Франція та Польща.



