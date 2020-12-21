Сьогодні експерти ЄС проведуть позачергове засідання щодо вакцини BioNTech та Pfizer

Сьогодні, 21 грудня, експерти комітету Європейського агентства лікарських засобів (EMA) проведуть засідання щодо вакцини BioNTech та Pfizer, під час якого буде порушено питання про видачу дозволу на її застосування.

"На 21 грудня заплановано позачергове засідання комітету", - йдеться в заяві EMA, поширеній раніше, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ній наголошується, що експерти європейського агентства лікарських засобів в останні тижні інтенсивно працювали над оцінкою даних, наданих BioNTech і Pfizer у контексті заявки на отримання дозволу на використання.

"Ступінь прогресу залежить від надійної та повної оцінки якості, безпеки та ефективності і визначається наявністю додаткової інформації від компанії для відповідей на питання, заданих під час оцінки", - повідомляється в комюніке EMA.

Після того, як буде надана рекомендація для випуску вакцини на ринок ЄС, Європейська комісія прискорить процес ухвалення рішення з метою надання протягом декількох днів дозволу на її комерціалізацію в усіх державах-членах ЄС та Європейської економічної зони.

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EMA також повідомило, що європейські експерти і Європейська комісія працюють над першим реєстраційним посвідченням для вакцини проти COVID-19 з усіма гарантіями, контролем та зобов'язаннями відповідно до вимог умовного дозволу на продаж.

Зазначимо, що 11 листопада Єврокомісія ухвалила укладення контракту з фармацевтичними компаніями BioNTech і Pfizer на первинну закупівлю 200 млн доз вакцини проти COVID-19 від імені всіх держав-членів ЄС, а також можливість замовити ще 100 млн доз.

Цей контракт з BioNTech і Pfizer передбачає виробництво вакцин у Європі.