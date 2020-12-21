Автомобіль Nissan врізався в дерево у Харкові: водій загинув, пасажирку госпіталізовано, - ДСНС

У Харкові автомобіль Nissan врізався в дерево, водій загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 грудня о 19:42 на номер "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вул. Конопляна, 76\1, Новобаварського району міста Харкова.

На момент прибуття пожежників на місце події було встановлено, що сталося зіткнення автомобіля Nissan Teana з деревом", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники деблокували тіло загиблого водія, чоловіка 1974 року народження, з понівеченого автомобіля та пасажирку, 1975 року народження. Потерпілу передали бригаді швидкої медичної допомоги, яка була госпіталізована до 4-ї лікарні м. Харкова.

На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини цієї ДТП.

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