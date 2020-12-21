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Постраждалий унаслідок ворожого обстрілу тракторист перебуває вдома, у нього легке поранення, - українська делегація в ТКГ

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Постраждалий унаслідок ворожого обстрілу тракторист перебуває вдома, у нього легке поранення, - українська делегація в ТКГ
Унаслідок терористичного обстрілу поблизу Авдіївки тракторист зазнав легких поранень. Нині він перебуває вдома, його стан стабільний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Вчора, 20 грудня, о 19:30 в результаті обстрілу з СПГ-9 на дорозі в районі н.п. Кам'янка (поблизу Авдіївка) був пошкоджений і згорів трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. У результаті обстрілу зазнав легкого поранення тракторист. Першу допомогу йому надали військові медики, в подальшому постраждалого було доставлено в лікарняний заклад. Наразі він перебуває вдома, його стан стабільний", - наголошується в українській делегації в ТКГ

Крім цього зазначається, що для припинення обстрілу за допомогою координаційного механізму було запроваджено "режим тиші".

"Підготовлено та направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ. Сьогодні зранку СГ "Авдіївка" УССЦКК проводить верифікацію події на місці", - додали в українській делегації в ТКГ.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, ворог трьома пострілами з гранатомета знищив трактор біля Авдіївки, одного з трактористів госпіталізовано.

Також читайте: Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши ПТРК, гранатомети і кулемети. Втрат серед українських воїнів немає, постраждали цивільні, - штаб ОС

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Alex Rud 242a485c
    а че пиетух арестович не кукарекает что тракторист был бухой или под наркотой или только про бойцов может ***** нести кстати этот арестович в мои ***** конечно неприедет но если вдруг я его встречу **** разобью всенепременно прям состарту неспрашивая просто по тому что 14 омбр служил просто за это разобью ему ***** в хлам
  • Владислав Носковский
    Для припинення обстрілу було виконано запит на "режим тиші"? Так війни ж вже немає, а в очах ***** проглядаються мир... Щось тут не те- брешуть мабуть журналісти та СММ, бо не може Найвеличніший Політик Року за всіма номінаціями так брехати. Не може.
  • Show Must Go On 9e6829d8
    наоборот , орки под наркотой , трактор приняли за танк
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