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ВООЗ про мутацію коронавірусу: Він поступово пристосовується до організму людини

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ВООЗ про мутацію коронавірусу: Він поступово пристосовується до організму людини
Ймовірність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі, а в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини.

Про це заявила директорка департаменту пандемій та епідемій ВООЗ Сільві Бріан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тому за кожних виявлених мутаціях потрібно визначати, яких саме нових характеристик він набуває, відбуваються великі зміни, чи це просто звичайна еволюція", - пояснила директорка департаменту ВООЗ.

Зараз організація не відзначає впливу нової мутації SARS-CoV-2 на летальність. Також в організації сумніваються, що новий штам вплине на ефективність вакцин.

Бріан також підтвердила правильність локдауну, який наразі вводить Британія. Вона висловила надію, що обмеження дозволять сповільнити поширення нової мутації до початку масової вакцинації.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Alex Rud 242a485c
    ну так это академическая наука нам говорит что любой вирус мутируя внутри организма мутирует в сторону уменьшения патогенности и отрицательного влиян7ия на витальные функции
  • саша паламарчук
    ВОЗ о мутации коронавируса: Он постепенно приспосабливается к организму человека - Цензор.НЕТ 4412
  • Люцифер
    Гениально!
    Успокоила. Народ думал что вирусы мутируют от самогона.
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