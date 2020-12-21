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Україна повинна буде шукати додатковий ресурс для вакцинації проти коронавірусу, - Разумков

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Україна повинна буде шукати додатковий ресурс для вакцинації проти коронавірусу, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що коштів, передбачених держбюджетом на 2021 рік для проведення вакцинації, може бути не достатньо, тому потрібно шукати додатковий ресурс.

"Якщо ми говоримо про ресурси, передбачені на вакцину, вони закладені в цей бюджет. Я не впевнений, що їх вистачить. Але потрібно буде шукати додатковий ресурс, щоб максимально вакцинувати всіх, кому це буде необхідно", - зазначив Разумков в інтерв'ю телеканалу "Прямий" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він нагадав, що спочатку в проєкті держбюджету не передбачалося виділення коштів на створення окремого фонду боротьби з пандемією коронавірусної хвороби, а всі відповідні програми мали бути закладені в бюджети міністерств і відомств. Але після консультацій з головами фракцій і груп, зазначив Разумков, такий фонд все ж вирішили створити і спрямувати кошти, необхідні для його функціонування, на боротьбу з COVID-19, вакцинацію та фінансову підтримку медиків.

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"Я думаю, що гроші туди мають направлятися насамперед для того, щоб насправді допомогти", - наголосив Разумков.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Павло Макаренко
    Угу.
    Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, - Разумков - Цензор.НЕТ 7789
  • Владислав Носковский
    Секундочку. А антиковідний фонд у розмірі 66млрд.грн. куди поділи? Навіть сім'ям померлих від ковід медикам немає коштів на виплати.
    Виродки зелені спустили усе на передвиборчий пил у очі електорату...
  • Привет
    Может асфальт снять и переработать?? Асфальт это проверено...от вируса помогает...и с вакцинацией должен помочь..
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