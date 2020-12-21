Україна повинна буде шукати додатковий ресурс для вакцинації проти коронавірусу, - Разумков
"Якщо ми говоримо про ресурси, передбачені на вакцину, вони закладені в цей бюджет. Я не впевнений, що їх вистачить. Але потрібно буде шукати додатковий ресурс, щоб максимально вакцинувати всіх, кому це буде необхідно", - зазначив Разумков в інтерв'ю телеканалу "Прямий" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас він нагадав, що спочатку в проєкті держбюджету не передбачалося виділення коштів на створення окремого фонду боротьби з пандемією коронавірусної хвороби, а всі відповідні програми мали бути закладені в бюджети міністерств і відомств. Але після консультацій з головами фракцій і груп, зазначив Разумков, такий фонд все ж вирішили створити і спрямувати кошти, необхідні для його функціонування, на боротьбу з COVID-19, вакцинацію та фінансову підтримку медиків.
"Я думаю, що гроші туди мають направлятися насамперед для того, щоб насправді допомогти", - наголосив Разумков.