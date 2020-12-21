Кандидатуру Вітренка Рада не підтримала через інформацію про багатомільйонні бонуси від "Нафтогазу", - Разумков
Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Багато було дискусій щодо кандидатів ... Якщо ми говоримо про Вітренка, то було багато інформації про нього, і я думаю, що саме це вплинуло на результати голосування, тому що було багато і, скажімо так, не дуже позитивною для нього інформації", - сказав Разумков.
"Була дуже жвава дискусія на фракції: хтось підтримав Юрія Юрійовича, хтось виступав проти, в тому числі звучали питання, пов'язані з 94 мільйонами, а після цього 170-ма мільйонами виплат-бонусів за його попередню діяльність, яка була ним організована в "Нафтогазі". І вже тоді частина фракції висловлювала іншу позицію і не підтримувала цю кандидатуру", - додав спікер.
На уточнювальне запитання про те, яким все-таки був головний контраргумент проти Вітренка, Разумков припустив, що, швидше за все, це і були "гроші, отримані як бонуси від "Нафтогазу"."Я думаю, це було тим, що розділило зал", - сказав він.
Також глава Верховної Ради додав, що і сам не підтримував кандидатуру Вітренка на пост першого віцепрем'єра - міністра енергетики.
Як повідомлялося, Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.