Кандидатуру Вітренка Рада не підтримала через інформацію про багатомільйонні бонуси від "Нафтогазу", - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що інформація про багатомільйонні грошові бонуси, отримані Юрієм Вітренком від НАК "Нафтогаз України", стала основою причиною того, що депутати не підтримали під час голосування його кандидатуру на посаду першого віцепрем'єр-міністра-міністра енергетики України.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Багато було дискусій щодо кандидатів ... Якщо ми говоримо про Вітренка, то було багато інформації про нього, і я думаю, що саме це вплинуло на результати голосування, тому що було багато і, скажімо так, не дуже позитивною для нього інформації", - сказав Разумков.

"Була дуже жвава дискусія на фракції: хтось підтримав Юрія Юрійовича, хтось виступав проти, в тому числі звучали питання, пов'язані з 94 мільйонами, а після цього 170-ма мільйонами виплат-бонусів за його попередню діяльність, яка була ним організована в "Нафтогазі". І вже тоді частина фракції висловлювала іншу позицію і не підтримувала цю кандидатуру", - додав спікер.

На уточнювальне запитання про те, яким все-таки був головний контраргумент проти Вітренка, Разумков припустив, що, швидше за все, це і були "гроші, отримані як бонуси від "Нафтогазу"."Я думаю, це було тим, що розділило зал", - сказав він.

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Також глава Верховної Ради додав, що і сам не підтримував кандидатуру Вітренка на пост першого віцепрем'єра - міністра енергетики.

Як повідомлялося, Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.