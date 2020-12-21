Прибутки і видатки Держбюджету-2020 буде виконано в повному обсязі, - глава Мінфіну Марченко
"У нас є всі підстави вважати, що ми виконаємо бюджет цього року за прибутками і видатками, крім того - прибутки будуть перевиконані", - сказав Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас міністр наголосив, що станом на грудень обсяг непроведених видатків становив 190 млрд грн.
"Для мене є неприйнятною поведінка, зокрема Степанова, який, використовуючи пандемію, намагається цими речами маніпулювати. Якби ми забрали збільшення фінансування на умовних силовиків, цього б не вистачило, щоб покрити потреби медиків", - сказав Марченко.
Що стосується збільшення фінансування на Офіс Генерального прокурора, то Марченко констатує, що ухвалені Верховною Радою закони зобов'язують уряд забезпечити заробітні плати прокурорів.
Як повідомлялося, до ухвалення держбюджету Степанов наполягав на перегляді проєкту державного бюджету на 2021 рік з метою збільшення фінансування медичної системи.