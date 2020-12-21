Прибутки і видатки Держбюджету-2020 буде виконано в повному обсязі, - глава Мінфіну Марченко

Прибутки і видатки державного бюджету в 2020 році будуть виконані в повному обсязі, до того ж очікується перевиконання прибуткової частини, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"У нас є всі підстави вважати, що ми виконаємо бюджет цього року за прибутками і видатками, крім того - прибутки будуть перевиконані", - сказав Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас міністр наголосив, що станом на грудень обсяг непроведених видатків становив 190 млрд грн.

"Для мене є неприйнятною поведінка, зокрема Степанова, який, використовуючи пандемію, намагається цими речами маніпулювати. Якби ми забрали збільшення фінансування на умовних силовиків, цього б не вистачило, щоб покрити потреби медиків", - сказав Марченко.

Що стосується збільшення фінансування на Офіс Генерального прокурора, то Марченко констатує, що ухвалені Верховною Радою закони зобов'язують уряд забезпечити заробітні плати прокурорів.

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Як повідомлялося, до ухвалення держбюджету Степанов наполягав на перегляді проєкту державного бюджету на 2021 рік з метою збільшення фінансування медичної системи.