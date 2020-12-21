За тиждень вогонь забрав життя 58 осіб, на водних об'єктах загинули 7, - ДСНС

Упродовж минулого тижня з 14.12 по 20.12 під час пожеж загинуло 58 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 223 надзвичайні події. В результаті вжитих рятувальниками заходів врятовано 62 людини.

Ліквідовано 903 пожежі, врятовано під час пожеж 62 людини і не допущено знищення вогнем 448 будинків і 48 од. техніки. Під час пожеж загинули 58 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 171 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 158 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 731 вибухонебезпечний предмет.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 7 осіб.

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