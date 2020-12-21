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В "Українському фармінституті якості" організували фіктивне працевлаштування громадян, завдано збитків у 2 млн грн, - СБУ

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В "Українському фармінституті якості" організували фіктивне працевлаштування громадян, завдано збитків у 2 млн грн, - СБУ
Служба безпеки України блокувала схему привласнення бюджетних грошей на фіктивне працевлаштування співробітників в держпідприємство "Український фармацевтичний інститут якості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового розслідування, оборудку організували високопосадовці установи спільно з представниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. З 2019 року фігуранти фіктивно оформляли на роботу громадян і безпідставно нараховували їм заробітну плату.

Встановлено, що "працівники", які були формально включені до організаційно-штатної структури держпідприємства, на своїх робочих місцях не з’являлися і не виконували відповідні посадові обов’язки.

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Під час обшуків у службових приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності.

За попередніми оцінками експертів, корупційна схема завдала державі збитки на майже 2 мільйони гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Zemych
    Типа если б они ходили на работу то шо-то бы изменилось.
    В держструктурах 95 % людей дегенераты, которых возглавляют воры.
    Половина из которых тоже дегенераты, но со связями
  • Michelangelo Buonarroti
    Мало они там взяток собирают,так они ещё на мертвых душах бабло рубят,совсем охренели гетьмановичские птенцы.
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