В "Українському фармінституті якості" організували фіктивне працевлаштування громадян, завдано збитків у 2 млн грн, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними досудового розслідування, оборудку організували високопосадовці установи спільно з представниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. З 2019 року фігуранти фіктивно оформляли на роботу громадян і безпідставно нараховували їм заробітну плату.
Встановлено, що "працівники", які були формально включені до організаційно-штатної структури держпідприємства, на своїх робочих місцях не з’являлися і не виконували відповідні посадові обов’язки.
Під час обшуків у службових приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності.
За попередніми оцінками експертів, корупційна схема завдала державі збитки на майже 2 мільйони гривень.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.