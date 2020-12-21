Британцям варто поводитися так, ніби у них уже виявлено COVID-19, - глава МОЗ Генкок

На тлі погіршення ситуації з COVID-19 населення Великої Британії має діяти так, якщо б кожен був заражений коронавірусом.

Про це заявив у неділю телеканалу Sky News глава британського МОЗ Метт Генкок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усім, особливо людям у районах 4-го рівня (запроваджених обмежень. - Ред.), потрібно поводитися так, якщо б у них був вірус: це єдиний шлях, як ми візьмемо його під контроль", - наводить телеканал слова міністра.

Sky News при цьому нагадує, що раніше п'ятиденний період, у який на Різдво передбачалося пом'якшення обмежень, влада скоротила до одного дня в Англії, Уельсі та Шотландії. Однак нові обмеження 4-го рівня, оголошені з неділі прем'єром Борисом Джонсоном, повністю скасували цей період на частині території Англії.

Генкок також заявив, що нещодавно виявлений ​​новий різновид коронавірусу не піддається контролю, а приборкати його можна "за допомогою скорочення соціальних контактів". Він наголосив, що зараз "більш необхідно, ніж будь-коли" для жителів країни дотримуватися правил і обмежувати контакти.

Міністр виступив із засудженням людей, які масово спробували вибратися з Лондона до запровадження нових обмежень, і охарактеризував сцени натовпів на залізничних станціях як "абсолютно безвідповідальну поведінку".

Тим часом, міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс закликав людей, що потрапили в зону 4-го рівня обмежень, не подорожувати і залишатися вдома. За даними Sky News, британська транспортна поліція має намір залучити додаткові сили для контролю за дотриманням обмежень, запроваджених у Лондоні і на південному сході Англії.

Раніше також стало відомо, що перший міністр Шотландії Нікола Стерджен на кілька тижнів запровадила заборону на подорожі між Шотландією та іншою частиною Сполученого Королівства. Водночас за виняткових обставин проїзд буде дозволений. В Уельсі локдаун запровадили в ніч на неділю.

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Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що починаючи з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Незабаром стало відомо, що Італія також призупиняє прийом авіарейсів з Британії через виявлення там нового штаму COVID-19.