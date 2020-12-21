Консультацію лікаря щодо COVID-19 можна отримати в контакт-центрі МОЗ, - Степанов

Дистанційну консультацію лікаря щодо лікування коронавірусної хвороби можна отримати, зателефонувавши у контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Це нова опція контакт-центру, яку запровадили у відомстві. Для цього до роботи на гарячі лінії були долучені медики, які можуть надати професійні рекомендації. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 21 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"Оператори, які працюють у цьому контакт-центрі не є лікарями, саме тому ми додатково залучили медичних працівників, оскільки багато питань було пов'язано саме з медичними аспектами. Хтось не має сімейного лікаря, хтось не може йому додзвонитися... саме у зв'язку з цим були залучені лікарі, щоб вони могли дуже швидко надавати консультацію пацієнтам. Це нова опція, уже було надано 350 різноманітних консультацій", – зауважив Степанов.

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За словами очільника міністерства, у відомстві зараз аналізують звернення пацієнтів, щоб у майбутньому розширити перелік спеціалістів за різними напрямками для надання консультацій, які пов'язані з COVID-19.

Лінія для дзвінків – безкоштовна. Номер телефону – 0 800 60 20 19.

Крім того, за допомогою контакт-центру можна залишити запит на виїзд мобільної бригади.

Всього у відомстві отримали понад 1300 запитів на виїзд мобільної бригади.

Міністр додав, що за весь час роботи контакт-центру по допомогу звернулися майже 100 000 громадян.