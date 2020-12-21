Лабораторії завантажені на 50%. МОЗ планує істотно збільшити кількість тестувань, - Степанов

В Україні фіксується зменшення кількості звернень громадян з тестування на коронавірусну хворобу.

Про це сьогодні в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"На сьогодні в лабораторіях МОЗ для дослідження на COVID-19 перебуває 391 зразок від осіб, які мають ознаки коронавірусної хвороби. Зараз деякі лабораторії завантажені на 50%. МОЗ планує істотно збільшити цей показник, зокрема за рахунок розширення переліку осіб, які будуть складати тести", - зазначає Степанов.

Крім цього міністр уточнив, що завантаженість ліжок у середньому по Україні становить менше 41%.

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