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COVID-19: із 26 грудня Австрія закривається на третій локдаун, людям забороняється виходити з дому

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COVID-19: із 26 грудня Австрія закривається на третій локдаун, людям забороняється виходити з дому
Канцлер Австрії Себастьян Курц минулої п'ятниці оголосив про запровадження третього локдауну для боротьби з поширенням COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

Він зазначив, що обмеження діятимуть із 26 грудня по 24 січня. Заходи передбачають заборону на вихід з дому, за винятком екстрених випадків. Припиняється робота магазинів, крім тих, які займаються продажем товарів першої необхідності.

Курц додав, що в період з 15 по 17 січня буде проведена серія масового тестування на COVID-19, особи, які взяли участь у ньому, зможуть дещо вільніше пересуватися країною.

В Австрії за час пандемії зафіксовано понад 330 тис. випадків зараження коронавірусом, 5,1 тис. осіб померли.

Читайте: Австрія посилює обмеження на в'їзд до країни з 19 грудня

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Юсси Ихалайнен
    "Там" платят чтобы не выходили на протест,
    а у нас платят за выход на протест.
    Разницу чувствуешь?
  • vitaliymkua
    А ти протестував би якщо б тобі платили гроші за те що ти сидиш вдома?
  • Стронг Рок
    Не знаешь?
    Зачем тогда пишешь о том, о чём не знаешь?
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