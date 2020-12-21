Економіка України у 2021 році зростатиме, все не так погано, - радник президента Устенко

Позаштатний радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що наступного року економіка України зростатиме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Наступний рік - це рік економічного зростання. Можна сперечатися з приводу того, яке це зростання, але це очевидно зростання. Кабінет Міністрів закладав 4,5% зростання, ці 4,5% будуть підкріплені відразу декількома каналами. З одного боку, є державні витрати, які стимулюють зростання, друге - це канал щодо м'якої монетарної політики. У держбюджеті закладено рівень інфляції приблизно 7%, це означає, що інфляція буде трохи вищою, ніж цього року, але все одно вона доволі низька, що дасть можливість накачувати економіку грошима через комерційні банки", - розповів Устенко.

За його словами, третім чинником економічного зростання є експорт.

"Динаміка останніх 1,5 місяця на зовнішньому ринку більш ніж позитивна, і перш за все з тієї експортної групи товарів, з якої ми виходимо на ринки - метал, агропродукція. Тут може бути отриманий додатковий імпульс. У базовому сценарії ми будемо зростати, і все не так уже й погано", - зауважив радник президента.

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