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Економіка України у 2021 році зростатиме, все не так погано, - радник президента Устенко

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Економіка України у 2021 році зростатиме, все не так погано, - радник президента Устенко
Позаштатний радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що наступного року економіка України зростатиме.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Наступний рік - це рік економічного зростання. Можна сперечатися з приводу того, яке це зростання, але це очевидно зростання. Кабінет Міністрів закладав 4,5% зростання, ці 4,5% будуть підкріплені відразу декількома каналами. З одного боку, є державні витрати, які стимулюють зростання, друге - це канал щодо м'якої монетарної політики. У держбюджеті закладено рівень інфляції приблизно 7%, це означає, що інфляція буде трохи вищою, ніж цього року, але все одно вона доволі низька, що дасть можливість накачувати економіку грошима через комерційні банки", - розповів Устенко.

За його словами, третім чинником економічного зростання є експорт.

"Динаміка останніх 1,5 місяця на зовнішньому ринку більш ніж позитивна, і перш за все з тієї експортної групи товарів, з якої ми виходимо на ринки - метал, агропродукція. Тут може бути отриманий додатковий імпульс. У базовому сценарії ми будемо зростати, і все не так уже й погано", - зауважив радник президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Велике будівництво" вберегло українську економіку від глибокого падіння, - радник президента

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Есть мнение
    кто кокс подкинул парнише?
  • jklpqrs
    Зебобам придет конец. А это не так уж плохо
  • Zemer
    Этот т.н. экономист Устенко в 2013г. на рыгоанальных какналах говорил, что гривна недооценена и курс доллара должен быть не 8, а 5
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