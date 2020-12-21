Чехія передала українським медичним закладам засоби індивідуального захисту в межах гумдопомоги

Україна отримала гуманітарну допомогу із засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) від Чехії.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко під час пресбрифінгу в Києві у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Минулого тижня Україна отримала гуманітарну допомогу від Чеської республіки. Україна отримала майже 100 тис. хірургічних масок, 5 тис. захисних костюмів, 10 тис. бахіл, 10 тис. респіраторів і 1 тис. захисних окулярів. ЗІЗ уже розподілено між регіонами і найближчим часом буде поставлено обласним департаментам", - сказав він.

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