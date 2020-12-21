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Уряд Великої Британії збирає термінове засідання через новий штам коронавірусу

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Уряд Великої Британії збирає термінове засідання через новий штам коронавірусу
Надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться на термінове засідання через новий штам коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Зазначається, що вирішуватимуть питання щодо обмеження для низки країн транспортного сполучення з королівством.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон головуватиме на засіданні урядового комітету. В країну скасували польоти Франція, Австрія, Нідерланди, Болгарія, Німеччина, Ірландія, Швеція, Туреччина, Саудівська Аравія, Ізраїль, Іран, Сальвадор і Колумбія.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Alex Rud 242a485c
    не ссыте вирус не имеет свойства резкой мутации, точнее если он так резко мутирует то убьет носителей скорее чем они успеют передать его, парламент Ыеликобритании может экстренно собраться даже если негра трахнут в Уэльсе
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Ринат и Игорь, тоже напряглись.
  • Alex Rud 242a485c
    когда увидели на входящем звонке Гепа?
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