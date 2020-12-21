Уряд Великої Британії збирає термінове засідання через новий штам коронавірусу
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Надзвичайний комітет уряду Великої Британії збереться на термінове засідання через новий штам коронавірусу в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Зазначається, що вирішуватимуть питання щодо обмеження для низки країн транспортного сполучення з королівством.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон головуватиме на засіданні урядового комітету. В країну скасували польоти Франція, Австрія, Нідерланди, Болгарія, Німеччина, Ірландія, Швеція, Туреччина, Саудівська Аравія, Ізраїль, Іран, Сальвадор і Колумбія.