Двох українських військових поранено унаслідок обстрілу під Горлівкою, - делегація в ТКГ

У зоні проведення операції Об'єднаних сил в результаті обстрілу було поранено двох військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 21 грудня, близько 08:00 ранку, в результаті обстрілу з боку противника були поранені двоє військовослужбовців ЗСУ в районі н.п. Горлівка Донецької області. Пораненим надана медична допомога, їхній стан стабільний", - зазначається в повідомленні.

Українською стороною СЦКК був задіяний координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу про припинення вогню, підготовлено ​​і направлено ​​ноту на СММ ОБСЄ.

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