Громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку, затримали прикордонники в пункті пропуску "Краковець", - Держприкордонслужба
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В пункті пропуску "Краковець" прикордонники Львівського загону затримали росіянина, який перебував у міжнародному розшуку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Вчора під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу щодо громадянина РФ. З'ясувалося, що 35-річний чоловік розшукувався за зберігання і продаж наркотичних речовин", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу. Розшукуваного іноземця передали співробітникам Нацполіції.