Громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку, затримали прикордонники в пункті пропуску "Краковець", - Держприкордонслужба

В пункті пропуску "Краковець" прикордонники Львівського загону затримали росіянина, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Вчора під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу щодо громадянина РФ. З'ясувалося, що 35-річний чоловік розшукувався за зберігання і продаж наркотичних речовин", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу. Розшукуваного іноземця передали співробітникам Нацполіції.

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