Новорічно-різдвяний період подарує українцям 3 довгі вікенди

Три довгі блоки по 3-4 вихідні дні очікуються в Україні найближчим часом у зв'язку зі святкуванням Нового року та Різдва Христового за григоріанським і юліанським календарями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у п'ятницю, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво Христове. Українці відпочиватимуть три дні поспіль (25-27 грудня), оскільки 25 грудня є державним вихідним.

Новий рік настане в ніч на п'ятницю, отже, 1-3 січня 2021 року також ще будуть вихідними днями.

7 січня Різдво Христове в Україні святкуватимуть християни східного обряду. Це державне свято припадає на четвер. Уряд переніс робочий день із п'ятниці, 8 січня 2021 року на суботу, 16 січня 2021 року. Отже, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль із 7 до 10 січня включно.

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Крім того, з 8 до 24 січня на всій території України діятиме посилений карантин у межах протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.