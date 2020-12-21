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Новорічно-різдвяний період подарує українцям 3 довгі вікенди

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Новорічно-різдвяний період подарує українцям 3 довгі вікенди
Три довгі блоки по 3-4 вихідні дні очікуються в Україні найближчим часом у зв'язку зі святкуванням Нового року та Різдва Христового за григоріанським і юліанським календарями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у п'ятницю, 25 грудня, християни західного обряду святкують Різдво Христове. Українці відпочиватимуть три дні поспіль (25-27 грудня), оскільки 25 грудня є державним вихідним.

Новий рік настане в ніч на п'ятницю, отже, 1-3 січня 2021 року також ще будуть вихідними днями.

7 січня Різдво Христове в Україні святкуватимуть християни східного обряду. Це державне свято припадає на четвер. Уряд переніс робочий день із п'ятниці, 8 січня 2021 року на суботу, 16 січня 2021 року. Отже, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль із 7 до 10 січня включно.

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Крім того, з 8 до 24 січня на всій території України діятиме посилений карантин у межах протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Павло Макаренко
    Ялинка "какаяразніца-стайл"
    Мідас навпаки. Все,до чого беруться слуги,перетворюється на лайно.
    Новогодне-рождественский период подарит украинцам 3 длинных уикенда - Цензор.НЕТ 2614
  • антиватник черниговский
    это же просто праздник какой то. мы настолько богатое общество что можем себе позволить и на локдауне посидеть месяцами и выходные неделями отгулять))) страна трутней))) почему бедный? бо дурной, а почему дурной? бо бедный
  • Дорогой Я
    страна трутней

    На благо ахметова с пинчуком работать?
    Страна идиотов с избирательным правом - имхо, более точное определение.
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