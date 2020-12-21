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ЄС пріоритетно виділить Україні вакцини проти коронавірусу для лікарів і літніх людей, - Точицький

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ЄС пріоритетно виділить Україні вакцини проти коронавірусу для лікарів і літніх людей, - Точицький
Європейський Союз розробляє механізм надання або продажу вакцини проти COVID-19 третім країнам, і Україна буде в пріоритеті виділення вакцини для лікарів і літнього населення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький.

"ЄС наразі розробляє механізм надання третім країнам вакцини або продажу, що передбачено в кожній із шести угод, укладених Європейською комісією з виробниками. Ми як країна перебуваємо в пріоритеті, щонайменше виділення вакцини насамперед для лікарів і літніх людей", - сказав Точицький.

На думку дипломата, цей механізм буде готовий до середини січня наступного, 2021 року.

При цьому Точицький зазначив, що Україна, як і будь-яка інша країна, має забезпечити відповідні сховища для збереження вакцин.

Щодо виникнення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Точицький повідомив, що Україна приєдналася як спостерігач до Європейського комітету з питань безпеки та здоров'я, і є відповідна комунікація на щоденній основі між Міністерством охорони здоров'я України та фахівцями цього європейського комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна обговорює з ЄС надання вакцини проти коронавірусу, - Точицький

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Сергій Кулик 2955aac4
    Интересно,"слуги" резко станут все врачи или поприклеивают длинные седые бороды?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "и населения преклонного возраста"

    Источник: https://censor.net/ru/n3238116

    В первую очередь пойдут для мамы, которая любит скорость, и преклонных медведчука, кравчука, фокина.
  • ПанСан
    Европа передаст Украине вакцину через... члена. А воздушным путём?
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