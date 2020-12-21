ЄС пріоритетно виділить Україні вакцини проти коронавірусу для лікарів і літніх людей, - Точицький

Європейський Союз розробляє механізм надання або продажу вакцини проти COVID-19 третім країнам, і Україна буде в пріоритеті виділення вакцини для лікарів і літнього населення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький.

"ЄС наразі розробляє механізм надання третім країнам вакцини або продажу, що передбачено в кожній із шести угод, укладених Європейською комісією з виробниками. Ми як країна перебуваємо в пріоритеті, щонайменше виділення вакцини насамперед для лікарів і літніх людей", - сказав Точицький.

На думку дипломата, цей механізм буде готовий до середини січня наступного, 2021 року.

При цьому Точицький зазначив, що Україна, як і будь-яка інша країна, має забезпечити відповідні сховища для збереження вакцин.

Щодо виникнення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Точицький повідомив, що Україна приєдналася як спостерігач до Європейського комітету з питань безпеки та здоров'я, і є відповідна комунікація на щоденній основі між Міністерством охорони здоров'я України та фахівцями цього європейського комітету.

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