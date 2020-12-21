Кабмін призначив Олексія Пінчука т.в.о. голови Держгеокадастру
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Кабмін призначив Олексія Пінчука т.в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, який обіймає посаду начальника управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.