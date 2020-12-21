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Кабмін призначив Олексія Пінчука т.в.о. голови Держгеокадастру

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Кабмін призначив Олексія Пінчука т.в.о. голови Держгеокадастру
Кабмін призначив Олексія Пінчука т.в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, який обіймає посаду начальника управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Все совпадения случайны, тем более геокадастр, кому он нужен
  • Senator S 01a656ec
    Подпольных миллиардеров пруд пруди,но товарищи Корейко честные чуваки,особенно Беня платит в бюджет Украины ноль целых ничего десятых...,бронь у Игоря Валерьевича...,такая эе бронь была у Ахметова в 2011 году,когда дважды не судимый Витька Индюк списал долги Ринатке в 24 ярда...
  • Дорогой Я
    Очень подозрительная фамилия. Интересно, воняет ли от него старым уголовником кучмой?
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