Кабмін призначив Олексія Пінчука т.в.о. голови Держгеокадастру

Кабмін призначив Олексія Пінчука т.в.о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, який обіймає посаду начальника управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру.

Автор: Наталя Джума