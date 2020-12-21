Бездіяльність генерала Назарова призвела до катастрофи Іл-76 в аеропорту Луганська, - текст рішення Апеляційного суду

Адвокат родичів загиблих у луганському аеропорту в 2014 році десантників Віталій Погосян повідомив про отримання тексту рішення Апеляційного суду, який залишив у силі вирок генералу Віктору Назарову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Отримав копії Ухвал Дніпровського апеляційного суду щодо Назарова В.М. у кількості 60 шт. для подальшої передачі потерпілим, та передачі для виконання вироку в частині цивільного позову", - написав він і навів "найцікавіші моменти мотиваційної частини":

"бездіяльність Назарова В.М. є триваючою, яка розпочалася 11.06.2014, з моменту виникнення обов‘язку вчинити дії (Замисел), і тривала до моменту катастрофи - 14.06.2014, тобто до моменту настання наслідків, після чого діяння обвинуваченого утворило завершальний склад інкримінованого злочину."

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"у Назарова В.М., як військової соужбової особи￼, була реальна можливість виконати свої службові обов‘язки шляхом прийняття управлінських рішень і надання відповідних розпоряджень для організації заходів подолання протиповітряної оборони противника і припинення діяльності вищевказаних незаконних терористичних груп". (Відносно посилання Назарова В.М, що він не отримував повідомлень про наміри терористів збивати літаки).

"Судом встановлено, що спосіб переміщення військ на аеродром Луганськ був визначений відповідно до пропозицій штабу АТО на теріторії Донецької та Луганської областей".

"Також, колегія суддів не може вважати слушними доводи сторони захисту в частині порушення екіпажем літака ІЛ-75 МД, бортовий номер 76777 захолів безпеки під час заходу на посадку"

"...спосіб заходу на посадку не вплинув на катастрофічні наслідки"

"...тактична група "Славутич" не мала реальної змоги забезпечити безпеку посадки літаків..."

"Будь-яких порушень з боку екіпажу літака при заході на посадку не встановлено..."

"Факт недбалого ставлення Назарова В.М до служби, що спричинило тяжкі наслідки, причинний зв‘язок між його бездіяльністю та тими тяжкими наслідками, що настали, повністю підтверджуються й висновками ...експертиз"

"Обвинуваченим та його захисником на власний розсуд трактуються цей висновок експертів, навіть вони з ними частково погоджуються."

"... станом на час вчинення Назаровим В.М інкримінованого злочину, бойова обстановка мала місце фактично."

"колегія суддів погоджується із висновками суду першої інстанції щодо задоволення цивільних позовів потерпілих та стягнення на їх користь в рахунок відшкодування моральної шкоди грошових коштів саме з Міністерства оборони України".

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.



