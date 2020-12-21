На фельдшерку і медсестру швидкої допомоги в Києві напав агресивний пацієнт: обох жінок госпіталізовано із серйозними травмами

На бригаду екстреної медичної допомоги (ЕМД) знову було скоєно напад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" у Facebook.

"Учора ввечері в Києві уже вкотре на бригаду ЕМД під час виконання виклику було скоєно напад. Постраждали дві жінки-медики – 24-річна фельдшерка і 63-річна медична сестра. Пацієнт з підозрою на алкогольне сп’яніння у стані агресії побив їх - силою виштовхав фельдшерку з машини, штовхнув медсестру. В результаті перша зазнала закритого перелому лівої гомілки зі зміщенням, друга - закритої травми лівого колінного суглобу. Обидві госпіталізовані до травматологічного відділення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед тим постраждалі викликали поліцейський наряд, складено відповідні акти.

"Є заяви постраждалих. Є зареєстрований факт нападу. Що буде далі? Це риторичне запитання, бо ще жодного разу нападники не понесли відповідальності за свої агресивні дії до медиків під час виконання ними службових обов’язків. Існуюче законодавство не дає можливості це зробити. А безкарність, як відомо, лише множить агресію, роблячи бригади ЕМД та й інших медиків беззахисними у таких випадках", - додали у відомстві.

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