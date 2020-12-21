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Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго

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Вітренко подав у НАЗК декларацію претендента на пост заступника голови Міненерго
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, якому 17 грудня у Верховній Раді не вистачило 40 голосів за призначення першим віцепрем'єром - міністром енергетики України, подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики.

Відповідно до реєстру НАЗК, вона була зареєстрована в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше Вітренко повідомив, що президент Володимир Зеленський і фракція монобольшості "Слуга народу" мають намір повторно внести його кандидатуру, тому ексдиректор "Нафтогазу" готовий поборотися за місце в уряді і відповідну підтримку.

Згідно з декларацією, в 2019 році Вітренко заробив за основним місцем роботи в "Нафтогазі" 53,25 млн грн і ще 2,23 млн грн як глава наглядової ради "Укрнафти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру Вітренка Рада не підтримала через інформацію про багатомільйонні бонуси від "Нафтогазу", - Разумков

Йому також належить компанія AYA Securities (Київ).

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • nightly hawks
    Сьогодні у декількох містах України відбудуться акції проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки України.
    Долучаться до всеукраїнського протесту й у Вінниці. Протестний захід «https://www.facebook.com/events/1598955220307828/ Стоп Шкарлет - не дамо вбити освіту! » відбудеться сьогодні, 21 грудня, у декількох містах України. У Вінниці акція проти нового міністра відбудеться на Європейській площі о 14 годині.
    Організатором заходу є громадська організація «Українські Студенти за Свободу».
    - Згідно з рішенням Верховної Ради, 17 грудня Сергій Шкарлет призначений міністром освіти. Його кандидатуру обрано, не зважаючи на протести науковців, студентів, батьків та навіть освітнього комітету Верховної Ради. За кілька місяців ми не один раз виходили, щоб сказати: «Нам не потрібний такий міністр!» - йдеться в анонсі.
    Організатори зазначають, що Сергій Шкарлет не може бути міністром освіти та науки, оскільки:
    «- Був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП;
    - За університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів;
    - Плагіатор, який свою монографію «зліпив» з текстів чужого авторства;
    - Радо отримував нагороди від Табачника;
    - Виступає за «переосмислення» ЗНО, фактично його можливе скасування;
    - Персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР».
    - За кілька місяців роботи Шкарлет показав, що не тільки не гідний, але й не здатний очолювати міністерство, - додають організатори акції. - Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік. Окрім того, Шкарлет так і не визнав плагіат у своїх роботах, натомість його «захисники» погрожували громадським активістам. Сергій Шкарлет на посаді міністра освіти - це ганьба для країни! Ми вимагаємо негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України!
  • Иван Петрович Сидоров
    Витренко получал миллионные премии. 20.09.2018 г. Витренко перечислил со счетов «Ощадбанка» на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов/ Витренко ,сумевший в воюющей стране легализовать своё мародёрство , в кодлане воров Коломойского будет не последним.
  • антиватник черниговский
    и не говори, взул вас кацов на 3 млрд, совсем обнаглел)))
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