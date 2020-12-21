ЄС ще не відповів на пропозицію ввести посаду спецпредставника з питань Криму, - Точицький
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький.
"Діалог триває. Звичайно, ми зверталися (з питання призначення спецпредставника ЄС з питань Криму. - Ред.). Передовсім це робило не тільки наше представництво, а перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, яка безпосередньо займається цим питанням. ЄС взяв це до уваги і відповіді поки що ми не маємо", - розповів Точицький.
На думку Точицького, Україна повинна визначитися з форматом учасників "кримської платформи".
"Де, на якій платформі це буде відбуватися: або ОБСЄ, або ООН, або ЄС або це інший формат. Я маю на увазі, на яких елементах буде базуватися сама платформа. І тоді вже до кінця наполягати на спеціальному представникові від ЄС", - пояснив дипломат.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна виступає за створення в ЄС посади спецпредставника з питань Криму.