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Польща може стати посередником для отримання Україною європейської вакцини, - посол Точицький

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Польща може стати посередником для отримання Україною європейської вакцини, - посол Точицький
Посередником у наданні Європейським Союзом вакцини проти COVID-19 для України може виступити Польща, відповідні переговори вже ведуться.

Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вакцина буде надаватися Європейським Союзом через держави-члени, тобто свого роду посередника. Ми передбачаємо, і відповідні консультації вже ведуться з нашими польськими партнерами, що це може бути Польща", - зазначив дипломат.

Точицький пояснив, що наразі ЄС розробляє механізм надання або продажу третім країнам вакцини, що передбачено кожною з шести угод, укладених Європейською комісією з виробниками. За його словами, такий механізм може бути готовий орієнтовно до середини січня.

Водночас він нагадав, що Україна, як і будь-яка інша країна, повинна буде забезпечити відповідні умови для зберігання вакцини.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Скромный Кролик
    чем меньше посредников, тем дешевле. почему нельзя без посредников? заколебали уже посредлники
  • Vad Gross
    тут некоторые немного не понимают ситуацию - вакцины СРАЗУ и для ВСЕХ в ближайшее время НЕ БУДЕТ - сначала "затарятся" богатые и влиятельные страны и объединения (ЕС)! у нас, бедной Украины, есть друг - Польша. вполне нормально когда друг поможет другу.
  • DEDALiu
    Где написано что это будут посредники или фирмы прокладки? Идет речь о лоббировании интересов Украины в Евросоюзе. Чтобы ты понял скажу проще -тебе хотят помочь! Причем бесплатно! Фарштейн?
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