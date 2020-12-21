Загальна кількість інфікованих COVID-19 в Києві перевищила 100 тис. За добу померли 10 осіб, виявлено 673 нові випадки, - Кличко

За минулу добу, 20 грудня, в Києві виявили ще 673 хворих на коронавірус. 10 киян померли через COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними мера, всього за період пандемії в столиці 1723 летальні випадки від вірусу, а підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 101 123.

Серед тих, хто захворіли: 402 жінки віком від 20 до 86 років. Та 12 дівчаток від 2 до 16 років. А також 247 чоловіків віком від 20 до 90 рокiв. Та 12 хлопчиків від двох місяців до 16 років. Захворів, зокрема, 21 медик.

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До лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 564 людини. Усього коронавірус подолали 32 739 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 210. У Дніпровському –141 та в Деснянському районі – 70 випадків.

"Не зменшується суттєво кількість хворих, які потребують госпіталізації, та пацієнтів, що перебувають у важкому стані. В стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1996 хворих на коронавірус. Із них 19 дітей. 1061 пацієнт - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1319 людей. Під апаратами ШВЛ – 28 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 48 відсотків", - зазначив Віталій Кличко.