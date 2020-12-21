Пасажиропотік через адмінмежу з окупованим Кримом у 2020 році зменшився вп’ятеро, - Держприкордонслужба
Про це Укрінформу повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону - начальник пресслужби Іван Шевцов, передає Цензор.НЕТ.
"Від початку 2020 року адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 538 тисяч громадян та 75 тисяч транспортних засобів. Порівняно з 2019 роком пасажиропотік зменшився вп’ятеро. За аналогічний період 2019 року адмінмежу перетнули 2 мільйони 583 тисячі громадянин та 391 тисяча автівок", - йдеться в повідомленні.
Значне зменшення пасажиропотоку пов’язане, зокрема з карантинними обмеженнями через COVID-19.
Контрольні пункти в’їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом "Каланчак", "Чаплинка" та "Чонгар" продовжують функціонувати у штатному режимі.
Переважна більшість громадян перетинає адмінмежу з метою відвідування близьких родичів, здобуття освіти, а також для оформлення документів.